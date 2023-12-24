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Artvin ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Artvin ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin ve çevresinde yarın ve salı günü kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Artvin ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı
24.12.2023 - 11:31,  Güncelleme: 11:32
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Artvin ve çevresi için yarın ve salı günü kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve salı sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kilogram/metrekare), rakımı 600-800 metre üzerindeki yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm kar yüksekliği) görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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