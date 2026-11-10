Artvin Yusufeli'de 1650 rakımlı Çamlıca köyünde gurbetçiler kışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Artvin Yusufeli'de 1650 rakımlı Çamlıca köyünde gurbetçiler kışa hazırlanıyor

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Artvin Yusufeli\'de 1650 rakımlı Çamlıca köyünde gurbetçiler kışa hazırlanıyor
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Artvin Yusufeli'de 1650 rakımlı Çamlıca köyünde sonbaharla birlikte kış mesaisi yoğunlaştı. Yazın köye dönen gurbetçiler patates, fasulye, elma ve cevizi büyük şehirlere ya da yurt dışına taşımaya hazırlanırken, köyde yaşayanlar da odun stoklayıp hayvanlarını ahırlara çekiyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı 1650 rakımlı Çamlıca köyünde kış hazırlıkları hızlandı. Yaz aylarında köylerine dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan gurbetçiler, hazırladıkları doğal mahsulü büyük şehirler ve yurt dışına taşımaya hazırlanırken; köy sakinleri de yaklaşan sert kış öncesi odun stokluyor.

Yusufeli ilçesine bağlı deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikteki Çamlıca köyünde yaşam, yılın farklı dönemlerinde hareketleniyor. Dağların zirvesindeki köyde, sonbaharda kış hazırlıkları yoğunlaşıyor. Yaz aylarında köylerine dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan gurbetçiler, çuvallarla doğal mahsulü büyük şehirlere ve yurt dışına götürmeye hazırlanırken, köyün sürekli sakinleri yaklaşan sert kış öncesi odun stoklayıp, hayvanlarını ahırlara çekiyor. Köyde yaz aylarında ekilen patates ve fasulyeler toplanırken, elma, ceviz ve diğer mevsimlik ürünler de değerlendiriliyor. Hayvancılık ve arıcılıkla uğraşanlar, hayvanlarının bakımını sürdürürken; kışın yakacak ihtiyacını karşılamak için de odun hazırlığı yapıyor. Bölgede zorlu coğrafyaya rağmen geleneksel üretim tüm doğallığıyla sürüyor.

'KIŞA HAZIRLIK YAPIYORUZ'

Köy sakini İsmet Yazıcı (69), kış için yiyecek hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Biz genelde köydeyiz. Gençlerimiz hep dışarıda. Yazın patates, fasulye ektik. Güzün onları topladık. Şu anda da işte tek tük elma ve ceviz topluyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Hayvanlarımıza yeşillikleri otlatıyoruz. Köyümüz biraz yüksek, diğer köylere göre de arazi bakımı daha geniş. Fakat daha işçilik olmadığı için bakımı da yok. Burası emeklilerin yeri. Gençler için burada hayat zor, sigortasız. Burası gençlere uygun değil. Gurbete gitmek zorunda kalıyorlar" dedi.

'KÖYÜMÜZE GELİP ERZAĞIMIZI HAZIRLIYORUZ'

Yaz aylarında Fransa'dan köyüne gelip, kış için erzak hazırladığını söyleyen Hikmet Şirket, 'Yazları köyüme geliyorum. Bir ay burada kalıyorum. Komşulara yardım ediyoruz, kendi erzakımızı hazırlıyoruz. Ürünlerimizi alıyoruz ve dönüşe doğru yola çıkıyoruz. Bu sene, pekmez, ceviz ve peynir ve bizim buralarda 'lor' dedikleri peynirden de var. Köyümüzü çok seviyoruz. Çok güzel havası var, oksijeni tertemiz. Köyümüzde mutlu oluyoruz, memnunuz" diye konuştu.

'KÖY ÜRÜNLERİMİZİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜYORUZ'

Here yıl tatil için köyüne gelen Yunus Polatdemir (66) ise mevsime göre üretim yaptıklarını ifade ederek, "İstanbul'da yaşıyoruz. Genellikle buraya gelip 3-5 ay kalıyor, sonra geri dönüyoruz. Ceviz topluyoruz, fasulye ekiyoruz, erik ve elma topluyoruz. Mevsime göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dönüşte kaymak, lor ve ceviz gibi ürünleri İstanbul'a götürüyoruz. Otobüsle taşıyabildiğimiz kadar yanımıza alıyoruz" dedi.

'BİZDE HER ŞEY DOĞAL'

Köy sakini Fatma Yılmaz, hayvancılıkla uğraşarak doğal ürünler tükettiklerini belirterek, "Arıcılıkla ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kışın Yusufeli'ne gidiyoruz, yazın devamlı buradayız. Şimdi sonbahar geldi. Arıcılıktan bal, hayvanlarımızdan yağ ve peynir üretiyoruz. Hayvanlarımız ile ilgileniyoruz. Patates ve fasulye ektik. Hepsi var şükür. Bir şeye para verdiğimiz yok, bizde her şey doğal" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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