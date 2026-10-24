Artvin Yusufeli'de tünelde çarpışan araçlarda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Artvin Yusufeli'de tünelde çarpışan araçlarda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Artvin Yusufeli\'de tünelde çarpışan araçlarda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Artvin-Yusufeli kara yolundaki tünelde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki tünelde seyreden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı kazada; 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artvin-Yusufeli kara yolu üzerinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Tünelde seyreden sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası trafikte ulaşımda aksamalar yaşarken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
OtomobilYusufeliArtvinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Yusufeli'de tünelde çarpışan araçlarda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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