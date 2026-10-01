ARÜ, Posof MYO'nun kapatılmadığını, eğitimin Yenisey Kampüsü'nde süreceğini açıkladı - Son Dakika
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ARÜ, Posof MYO'nun kapatılmadığını, eğitimin Yenisey Kampüsü'nde süreceğini açıkladı

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Ardahan Üniversitesi, Posof Meslek Yüksekokulunun kapatıldığı iddialarını yalanladı. Konukevindeki kazan dairesinden duman girişi sonrası öğrencilerin KYK yurtlarına tahliye edildiği, barınma sağlanana kadar eğitimin Yenisey Kampüsünde süreceği açıklandı.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ), Posof Meslek Yüksekokulunun kapatıldığı ve eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ARÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde Posof Meslek Yüksekokulunun kapatıldığı ve eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, yüksekokulda eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Eylül Cumartesi akşamı saat 22.30 civarında üniversitemiz kız öğrencilerinin kaldığı Posof Belediyesine ait konukevinde katı yakıt kazan dairesinden öğrencilerin bulunduğu katlara yoğun duman girişi sebebiyle Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün yönlendirmesiyle öğrenciler güvenli alana toplanmış ve üniversitemiz tarafından öğrencilerimiz ivedilikle Ardahan'daki KYK yurtlarına tahliye edilmiştir."

Açıklamada, ayrıca tarafsız teknik inceleme komisyonunca binada bazı eksikliklerin tespit edildiği aktarılarak, "Bu nedenle öğrencilerimizin can güvenliği ve sıhhi şartları gözetilerek geçici tedbir alınmış, kız ve erkek öğrencilerimiz Ardahan'da bulunan KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. 29 Eylül'de üniversitemiz Senatosunun aldığı karar ile barınma şartları sağlanıncaya kadar Posof Meslek Yüksekokulunun 2026-2027 eğitim öğretim faaliyetleri Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsünde devam edecektir. Dolayısıyla alınan bu karar, Posof Meslek Yüksekokulunun kapatılması veya eğitim faaliyetlerinin sona erdirilmesi anlamına gelmemektedir. Aksine, öğrencilerimizin eğitim hakkının korunması ve eğitimöğretim faaliyetlerinin güvenli koşullarda sürdürülmesi amacıyla alınmış geçici bir tedbirdir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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