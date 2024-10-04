Arzu Yılmaz'ın Özel Eğitim Yolculuğu - Son Dakika
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Arzu Yılmaz'ın Özel Eğitim Yolculuğu

Arzu Yılmaz\'ın Özel Eğitim Yolculuğu

Oğlu için eğitim alan Arzu Yılmaz, 3 yıldır hafif otistik çocuklara öğretmenlik yapıyor.

04.10.2024 12:18
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Trabzon'da, otizmli oğlu ile iletişim kurabilmek ve eğitimine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla yola çıkarak gerekli eğitimleri tamamlayan Arzu Yılmaz, 3 yıldır hafif otistik çocuklara ücretli öğretmenlik yapıyor.

Oğlu Fatih Neşat Kaba'ya 2013'te 3 yaşındayken otizm tanısı konulan Arzu Yılmaz, bu süreçten sonra oğlunun hayatını kolaylaştırmak için yapabileceklerini araştırmaya başladı.

Evladına en çok bu alanda eğitim alarak faydalı olabileceği kararını veren Yılmaz, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü'ne kaydoldu.

Buradaki eğitimini tamamlayan Yılmaz, sırasıyla Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Programı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, son olarak da İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen çeşitli kurslara da katılıp özel eğitimde çalışabilmek için sertifika alan Yılmaz, 3 senedir oğlunun da eğitim aldığı Osman Altıntaş Ortaokulu'nda ücretli özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyor.

"Özel eğitim sınıfındaki hafif otizm tanısı almış çocuklara öğretmenlik yapıyorum"

Arzu Yılmaz, AA muhabirine, oğlunun otizmli olduğunu öğrendikten sonra yaptığı araştırmaların kendisini üniversite okumaya sevk ettiğini söyledi.

Öğrencilerinin hepsini kendi çocuğu gibi gördüğünü belirten Yılmaz, "Özel eğitim sınıfındaki hafif otizm tanısı almış çocuklara öğretmenlik yapıyorum. Aynı sınıfta 4 öğrenci, 2 öğretmeniz. Öğrencilerimizin akademik başarısı oldukça iyi, tamamına bağımsız ders çalışabilme becerisini kazandırdık." dedi.

Yılmaz, öğrencilerinin lise giriş sınavında başarılı olmasını çok istediğini anlatarak, "Bursluluk sınavına giren öğrencilerimiz oldu, liseye girişte de umarım güzel bir başarı elde edecekler diye düşünüyorum. Güzel çalışıyoruz, en temelinde de sevgi ve hoşgörünün olduğu bir eğitim modelini benimsedik. Otizme ruhumu koydum diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini fakat sonunda meyvelerini topladığını dile getiren iki çocuk annesi Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eğitimlerimi tamamlayarak oğlumun okulunda öğretmen olarak görevlendirildim. 3 yıldır oğlumla aynı okuldayım. Öncelikle oğlum olmak üzere diğer öğrenciler için de faydalı bir süreç başladı. Oğlumun okula devamlılığı arttı, başarı oranı arttı, tam zamanlı eğitime kaynaştırma öğrencisi oldu. İnşallah bu yıl mezun olacak. Kendi öğrencilerimi de gelecek yıl mezun edeceğim."

Özel bir akademide de görev yaptığını ifade eden Yılmaz, hayattaki en büyük amacının oğlundan yola çıkarak diğer çocukların da hayatına olumlu anlamda dokunmak olduğunu sözlerine ekledi.

"Ailem bana sevgi vererek bugüne gelmemi sağladı"

Kaynaştırma öğrencisi 14 yaşındaki Fatih Neşat Kaba, otizmin sevgi ve çabayla yenilebileceğini belirterek, "Ailem bana sevgi vererek bugüne gelmemi sağladı. Tüm aileme çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaba, "Derslerimi iyi dinliyorum. Hocalarım benden memnun, 7'nci sınıftayken takdir aldım. Kaynaştırma sınıfındayım, arkadaşlarımla aram da iyi." diye konuştu.

Okul Müdürü Gamzegül Engin, özel gereksinimli çocuklara sahip olmanın annelere farklı bir güç kazandırdığına işaret ederek, "Arzu öğretmenimiz de öyle bir anne. Çocuğunun özel gereksinimli olduğunu öğrendikten sonra kendisini özel eğitime adamış, kendini bu alanda geliştirmiş. Bu açıdan diğer çocukları anlayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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