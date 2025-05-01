Sultangazi'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'ndeki iş merkezine gelen Diyadin Şimşek (56), asansöre binmek istediği sırada kabinin olmadığını fark etmeyerek üçüncü kattan aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Asansör boşluğundan binanın eksi 2. katına düştüğü belirlenen Şimşek'in öldüğü anlaşıldı.
Şimşek'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Diyadin Şimşek'in iş merkezine oğlunu ziyarete geldiği, çıkışta 3. kattan asansöre binmek isterken olayın yaşandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?