Asansör Kazasında Cezalar Açıklandı

17.02.2026 18:18
Zeren Ertaş'ın ölümüne sebep olan sanıklara, yargılamada çeşitli hapis cezaları verildi.

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin istinafta 5 sanık hakkında karar çıktı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya asansör kazasında hayatını kaybeden Ertaş'ın babası Akın Ertaş, annesi Serpil Ertaş ile ailesi ve arkadaşları katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Söz verilen anne Ertaş, sanıklara ilk derece mahkemesinde verilen cezaları az bulduklarını belirtti.

Baba Ertaş ise yeniden yargılama sonrasında verilecek cezaların, caydırıcı olması yönünde temennide bulunarak, şöyle konuştu:

"Kızımız geri gelmeyecek ancak verilecek cezanın caydırıcı olmasını istiyoruz. Bugün benim çocuğumun başına gelen yarın başkasının başına gelebilir. Bu sanıkların ellerinde kızımın kanı var. Bu sanıkların 'olası kastla' yargılanması gerekiyor. Sanıklara ilk derece mahkemesince yapılan indirimde de yüce mahkeme, sanıkların geleceğini düşünürken bizi neden düşünmüyor."

Duruşmada sanıklar, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Suçun "bilinçli taksirle" işlenmesinden dolayı ceza 9 yıla çıkarıldı. Sanığın cezasında "takdiri indirim" yapılarak 7 yıl 6 aya indirildi.

Montaj yapan firmanın sahibi Halil T, makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 3'er yıl hapis cezası verildi. "Takdiri indirim" uygulanan cezalar 2 yıl 6 aya indirildi. Elektrik mühendisi Nuri M'nin beraat kararı ise değişmedi.

Olay

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında asansör bakım firması yetkilisi, asansörü monte eden firmanın sahibi ve 2 mühendis tutuklanmıştı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Temmuz 2024'te yapılan karar duruşmasında sanıklardan asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B'ye "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verilmiş, 2 yıl meslekten menedilmişti.

Montaj yapan firmanın sahibi Halil T, makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. hakkında ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmiş, hükmün ardından tahliye edilmiş, elektrik mühendisi Nuri M. ise beraat etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asansör Kazasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika

