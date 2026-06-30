Asansöre Sıkışan İşçi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasına ayağı sıkışan İsmail B., (35) yaralandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasındaki yük asansörüne binen İsmail B.'nin sağ ayağı duvarla asansör arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.