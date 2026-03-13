Asarcık\'ta Toplu İftar Programı

Asarcık'ta vatandaşların katılımıyla toplu iftar programı gerçekleştirildi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, İlçe Emniyet Amirliği personeli, Kaymakamlık personeli, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Korkmaz, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
