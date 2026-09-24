ASDER ve Üsküdar Üniversitesi darbeleri sivil anayasa çalıştayında ele aldı - Son Dakika
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ASDER ve Üsküdar Üniversitesi darbeleri sivil anayasa çalıştayında ele aldı

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ASDER ve Üsküdar Üniversitesi darbeleri sivil anayasa çalıştayında ele aldı
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Üsküdar Üniversitesi ve ASDER'in yürüttüğü proje kapsamında, darbelerin etkileri ve sivil anayasa konusu çalıştayda ele alındı. ASDER Genel Başkanı Urhan, 1961 ve 1982 anayasalarının milletin iradesiyle değil darbecilerin diktasıyla yazıldığını söyledi.

Üsküdar Üniversitesi ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen "Türkiye Yüzyılı: Darbesiz Türkiye, Yeni, Milli ve Sivil Anayasa İnşa Projesi" kapsamında çalıştay düzenlendi.

Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER), 28 Şubat Öğrenci Derneği ile İnsan ve Kalite Derneğinin de paydaşları arasında yer aldığı proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, darbelerin toplumsal, siyasal ve hukuki etkileri ile demokratik kültür ve sivil anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Üsküdar Üniversitesi Rinap Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, Proje Koordinatörü Dr. Hüseyin Uludağ ile ASDER Genel Başkanı Av. Namık Kemal Urhan konuşma yaptı.

Urhan, darbelerin geride bıraktığı en kalıcı tahribatın, darbecilerin kendi zihniyetleriyle yazdığı anayasalar olduğunu söyleyerek, "1961 Anayasası, 'Milli Birlik Komitesi' denilen gayrimeşru 38 kişinin, yürürlükte olan 1982 Anayasası ise 'Milli Güvenlik Konseyi' denilen 5 generalin iradesi ve diktasıyla yazıldı. Milletin özgür iradesiyle seçtiği Meclis tarafından değil." dedi.

Bu durumun, sivil anayasa ihtiyacının üç ana gerekçesini ortaya çıkardığını belirten Urhan, şunları kaydetti:

"Hukuki veriler açıkça göstermektedir ki, bu metinler toplumsal bir sözleşme değil, devletin vatandaşına karşı yazdığı birer ithamnamedir. Mevcut anayasanın felsefesi bozuktur, çünkü özgürlük korkusuyla yazılmıştır. Vatandaşı her daim potansiyel bir tehdit, devleti ise kutsal ve dokunulmaz gören devletçi bir dille inşa edilmiştir. Anayasa, kutsal ve donmuş bir metin değil, yaşayan bir toplumun diri sözleşmesidir. Toplum durağan değildir, inançları, değerleri, aile yapısı ve dünyayla kurduğu ilişki her gün yeniden şekillenir."

Urhan, "Bizim ihtiyacımız olan anayasa, küresel vesayeti Türkiye'ye taşıyan uzantıların vesayet belgesi değil, 85 milyonun ortak mutabakatıyla yazılmış, sivil, yerli ve gerçek bir toplum sözleşmesidir. ASDER kurulduğu günden beri 'Adalet, anayasada başlar.' düsturunu takip ediyor. Bugün açılışını yaptığımız bu proje, işte bu tarihi, hukuki, felsefi ve sosyolojik çarpıklığa karşı atılan somut bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Uludağ ise darbeleri önlemenin en önemli yollarından birisi ve en önemlisinin, darbecileri ve katkı verenleri hak ettikleri şekilde cezalandırmak, darbe mağdurlarının mağduriyetlerini hakkaniyetli şekilde telafi etmek olduğunu söyleyerek, "Tüm bu akademik süzgecin sonunda ise toplumsal mutabakata dayanan yeni, sivil ve Milli Anayasa için önereceğimiz maddeler taslağımızı aziz milletimizin takdirine arz edeceğiz." dedi.

Projenin açılışı ve konferans programı, yarın Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konferansta, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, projenin önemine ilişkin açılış konuşması yapacak.

Programda ayrıca, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, "Darbelerin Nedenleri, Toplumsal Etkileri ve Anayasal Düzenlemelere Yansımaları" başlıklı konferans verecek.

Kaynak: AA
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