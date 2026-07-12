ASEAN'dan Myanmar'a Şiddeti Azaltma Çağrısı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), Myanmar'da şiddetin "derhal" azaltılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Bernama ajansının haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Myanmar Dışişleri Bakanı Tin Maung Swe'nin de katıldığı gayriresmi ASEAN toplantısı sonrası basına açıklama yaptı.

Lazaro, Myanmar'a insani yardım ulaştırılmasını istediklerini dile getirerek ASEAN'ın Myanmar'da şiddetin "derhal" azaltılması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbe sonrası ilk kez bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın ASEAN ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğini vurgulayan Lazaro, bunun önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow da burada yaptığı açıklamada, Myanmar'a ilişkin çabalara Nepyido yönetiminin de karşılık vermesi gerektiğini belirterek, ASEAN'ın Myanmar'da krizin çözümü için mutabık kaldığı 5 maddenin uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.