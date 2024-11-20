ASEAN Savunma Bakanları Toplandı - Son Dakika
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ASEAN Savunma Bakanları Toplandı

ASEAN, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimleri görüşmek üzere Viyentiyan'da toplandı.

20.11.2024 17:16
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Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) savunma bakanları, gerilimin tırmandığı ve ihtilafların gündem olduğu Güney Çin Denizi ve Asya-Pasifik bölgesindeki meseleleri ele almak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldi.

18. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı (ADMM), 10 üye ülkenin savunma bakanlarının yanı sıra ABD, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Çin'den temsilcilerin katılımıyla iki gün sürecek.

Toplantının açılışında konuşan Laos Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Chansamone Chanyalath, ekonomik ve sosyal gelişmelerin sağlanması için barış ve güvenliğin önemine işaret etti.

Chansamone, bölgesel meselelerin ele alınmasıyla daha müreffeh ve barışçıl bir ASEAN için uluslararası işbirliği gerektiğini vurguladı.

Toplantının ilk gününde, 2025'te yapılacak ikinci ASEAN-ABD Deniz Tatbikatı ve 21 Kasım'da düzenlenmesi planlanan 11. ADMM Plus'ın gündemi de onaylandı.

ASEAN ülkeleri savunma bakanlarının, ihtilaflı Güney Çin Denizi ve bölgedeki gerilimlerin yanı sıra Kore Yarımadası'ndaki gerginlikler, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki savaş konularını görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan, görüşmelerde ele alınacak gündem maddeleri arasında, ASEAN üyesi Myanmar'daki "iç savaş" ve "insani kriz" öne çıkıyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması öncesinde Güneydoğu Asya ülkeleri, Washington'un kendilerine yönelik desteğinin devamını umuyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Viyentiyan'daki toplantıya katılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ekimdeki ASEAN zirvesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'nin ihtilaflı sularındaki "tehlikeli ve hukuka aykırı" faaliyetlerinden endişe duyduklarını belirterek, ülkesinin bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünü korumayı sürdüreceğini bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning ise buna karşılık, ABD ve bölge dışı diğer aktörlerin askeri varlıklarının, bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ASEAN Savunma Bakanları Toplandı - Son Dakika

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