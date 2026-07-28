ASELSAN'a Yeşil Dönüşüm Belgesi - Son Dakika
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ASELSAN'a Yeşil Dönüşüm Belgesi

ASELSAN\'a Yeşil Dönüşüm Belgesi
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ASELSAN, Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında belge alarak çevresel sürdürülebilirlik hedefli çalışmalara hız kazandırdı.

ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi almaya hak kazandı.

Yeşil Dönüşüm Belgesi, ASELSAN'ın çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının ulusal düzeyde tescillenmesinin yanı sıra, yüksek teknoloji üretim kabiliyetini çevreye duyarlı üretim anlayışıyla birleştiren yaklaşımını da ortaya koyuyor. ASELSAN'ın Yeşil Dönüşüm Yol Haritası, enerji, su ve hammadde verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi gibi kritik başlıklardan oluşuyor. ASELSAN, bu uygulamaları üretim süreçlerine entegre ederek doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve karbon ayak izinin azaltılması için çalışıyor.

Program kapsamında hazırlanan Yeşil Dönüşüm Yol Haritası doğrultusunda mevcut üretim süreçleri detaylı şekilde analiz edildi. Enerji ve su tüketiminden atık yönetimi ve sera gazı emisyonlarına kadar tüm çevresel performans göstergeleri değerlendirildi. Analizler sonucunda ölçülebilir hedefler belirlenirken, bu adımları destekleyecek yatırım planları oluşturuldu. Sürecin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla ASELSAN bünyesinde Yeşil Dönüşüm Ekibi kuruldu. Belgeyle birlikte ASELSAN'ın yeşil dönüşüm yatırımları teşvik sistemi kapsamında desteklenebilecek. ASELSAN, böylece çevresel performansını sürekli iyileştirirken, enerji ve kaynak verimliliğini artıracak projelerini daha güçlü şekilde hayata geçirme imkanı elde edecek.

ASELSAN, kuruluşunun 50'nci Yılı olan 2025'te Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterlerinde elde edilen yüksek performansla, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne ilk sıradan giriş yaptı. ASELSAN, 2021 yılında aldığı '2050 yılı net sıfır emisyon hedefi' çerçevesinde oluşturulan yol haritasını başarıyla uyguluyor. ASELSAN, bu çerçevede Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. ASELSAN, CDP tarafından gerçekleştirilen Supplier Engagement Assessment (SEA) değerlendirmesinde bu yıl da SEA A List seviyesinde yer aldı.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Aselsan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN'a Yeşil Dönüşüm Belgesi - Son Dakika

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