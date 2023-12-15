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ASELSAN ile SSB arasında 428 milyon avroluk sözleşme imzalandı - Son Dakika
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ASELSAN ile SSB arasında 428 milyon avroluk sözleşme imzalandı

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 428 milyon 538 bin 878,16 avro ve 4 milyar 884 milyon 244 bin 675,07 TL tutarında sözleşme ve sözleşme değişikliği imzaladı.

ASELSAN ile SSB arasında 428 milyon avroluk sözleşme imzalandı
15.12.2023 - 17:24,  Güncelleme: 17:28
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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 428 milyon 538 bin 878,16 avro ve 4 milyar 884 milyon 244 bin 675,07 TL tutarında sözleşme ve sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile SSB arasında ASELSAN payı 428 milyon 538 bin 878,16 avro ve 4 milyar 884 milyon 244 bin 675,07 TL tutarında sözleşme ve sözleşme değişikliği imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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