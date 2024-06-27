ASELSAN, NATO CWIX 2024 Tatbikatına Oyun Değiştirici Teknolojiyle Katıldı - Son Dakika
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ASELSAN, NATO CWIX 2024 Tatbikatına Oyun Değiştirici Teknolojiyle Katıldı

ASELSAN, NATO CWIX 2024 Tatbikatına Oyun Değiştirici Teknolojiyle Katıldı

ASELSAN, NATO CWIX 2024 Tatbikatı'na HERİKKS hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi, RADNET-II radar ağı yönetim sistemi (HAKİM-RAD) ve KOCATEPE muharebe sahası yönetim sistemi ile katıldı. ASELSAN'ın özgün sistem çözümleri, NATO üyesi ülkelere ait sistemlerle yapılan denemelerde tam not aldı.

27.06.2024 12:41
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ASELSAN, NATO bünyesinde gerçekleştirilen CWIX 2024 Tatbikatına oyun değiştirici teknolojiye sahip komuta kontrol sistemleriyle katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NATO CWIX 2024 Tatbikatı, 3- 21 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde gerçekleştirildi. Tatbikatta NATO'nun komuta kontrol yetenekleri başarıyla test edildi. ASELSAN da NATO üyesi ülkelerin sistemlerini sergilediği tatbikatta komuta kontrol sistemleriyle yer aldı.

ASELSAN sistemleri göz doldurdu

ASELSAN, 27 NATO üyesi ve iki ortak ülkenin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata HERİKKS hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi, RADNET-II radar ağı yönetim sistemi (HAKİM-RAD) ve KOCATEPE muharebe sahası yönetim sistemi ile katıldı. Faaliyet kapsamında mevcut, yakın vadeli ve gelecekteki yeteneklerini test eden ASELSAN, milli sistemleriyle deneysel yetkinlikleri de keşfetme fırsatı yakaladı.

ASELSAN'ın özgün sistem çözümlerinin, NATO üyesi ülkelere ait sistemlerle kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen denemeleri, CWIX 2024'te tam not aldı. Tatbikatta olgunlukları değişen 480'den fazla yetenek test edildi. Üç haftalık uygulama boyunca, 18 işlevsel odak alanındaki CWIX katılımcıları, sonuçları gelecekteki alıştırmalara ve yetenek geliştirme çabalarına katkıda bulunacak 26 binden fazla test vakası gerçekleştirdi.

Oyun değiştirici üç teknoloji

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, ASELSAN tarafından geliştirilen HERİKKS, taktik sahadaki hava savunma unsurları arasında bir bilgisayar ağı kurarak, hava savunma faaliyetlerini yöneten bir komuta kontrol sistemi olarak dikkati çekiyor.

Sistem, hava savunma radarlarından alınan bilgileri birleştirerek gerçek zamanlı hava resmi oluşturabiliyor. HERİKKS, tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması ile en uygun hedef-silah tahsislerinin yapılmasını sağlıyor ve 2001 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.

KOCATEPE muharebe sahası yönetim sistemi de kolordu seviyesinden tek er seviyesine kadar komuta yeri ve bağlı muharip unsurların, muhabere, araç, askeri bilgisayar ve komuta kontrol sistemleri ile donatılarak sayısal entegrasyonunu sağlıyor. Yine ASELSAN'ın geliştirdiği RADNET-II radar ağı yönetim sistemi de (HAKİM-RAD) yeni nesil bir radar yönetim sistemi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ASELSAN, NATO CWIX 2024 Tatbikatına Oyun Değiştirici Teknolojiyle Katıldı - Son Dakika
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