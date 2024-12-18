Asgari Ücrette Denge Vurgusu - Son Dakika
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Asgari Ücrette Denge Vurgusu

TÜRSİAD Başkanı Koçdaş, asgari ücret artışında iş dünyası ve çalışanlar arasında denge kurulmalı.

18.12.2024 14:51
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Stratejik Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Koçdaş, asgari ücret zammı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Koçdaş, yaptığı açıklamada, iş dünyasının beklentileri ve ekonomik dengeler çerçevesinde bir asgari ücret artışının önemli olduğunu belirtti.

Asgari ücretin, çalışanların refah düzeyini artırmak kadar işletmelerin sürdürülebilirliği açısından da önemli olduğunu ifade eden Koçdaş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hem çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak hem de işletmelerimizin rekabet gücünü zayıflatmayacak bir denge bulunması gerekiyor. Üretim maliyetlerindeki artışın, istihdam üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle hükümet, iş dünyası ve sendikalar arasında güçlü bir diyalog kurulmalı ve ortak akıl ile hareket edilmelidir. Türkiye ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşması, işveren-çalışan dayanışmasının güçlenmesiyle mümkündür. Uzlaşmacı bir yaklaşım, sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirecektir."

Kaynak: AA

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücrette Denge Vurgusu - Son Dakika

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