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Aşık Şenlik Tüneli'nden 2 Ayda 13 Binden Fazla Araç Geçti - Son Dakika
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Aşık Şenlik Tüneli'nden 2 Ayda 13 Binden Fazla Araç Geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Mozeret Geçidi'nde yapılan Aşık Şenlik Tüneli'nden, 2 ayda 13 binden fazla araç geçti. Tünel, kış şartlarında ulaşımı kolaylaştırarak bölgedeki keskin virajlar ve rampaları ortadan kaldırdı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, tünelin açılmasıyla birlikte 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'nin sorun oluşturmayacağını belirtti. İkinci tüp çalışmalarının da devam ettiği ve önümüzdeki aylarda tamamlanması planlandığı ifade edildi.

Aşık Şenlik Tüneli\'nden 2 Ayda 13 Binden Fazla Araç Geçti
31.12.2023 - 12:11,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Mozeret Geçidi'ndeki özellikle kışın ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Yolu üzerindeki Aşık Şenlik Tüneli'nden yaklaşık 2 ayda 13 binden fazla araç geçti.

Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapıları arasında yer alan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na bağlantı kuran Aşık Şenlik Tüneli'nin hizmete girmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti.

Tünelin tamamlanmasıyla ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajlar ve rampaları ortadan kaldıran, güzergahın en önemli geçiş noktası Aşık Şenlik Tüneli, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücülere kolaylık sağladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, 8 Kasım'da Aşık Şenlik Tüneli'nin bir tüpünün faaliyete girdiğini, yaklaşık 2 aylık sürede tek tüpten 13 bini aşan tır ve aracın Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçişinin sağlandığını söyledi.

"Tünelimiz 2 bin 312 metre uzunluğunda. Dolayısıyla, bu çalışmayla 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi ve yol 7 kilometre kısaltılmıştır. Bu da çok ciddi bir ekonomik gelir olarak katkısı olmuştur." diyen Çiçek, bir yılda 4 milyon lira yakıttan ve zamandan tasarruf söz konusu olacağını vurguladı.

Kışın artık Mozeret Geçidi sorun olmayacak

Kışın özellikle tırların geçişi için sorun oluşturan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'nin artık sorun oluşturmayacağını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Her şeyden daha da önemlisi bölgemiz kış bölgesi. Bu nedenle geçiş zaman zaman kar, tipi ve buzlanmadan dolayı ulaşımı aksatıyordu. Kar ve tipinin yoğunlaştığı anlarda geçişlere izin verilmiyordu. Tünelle birlikte bu sorundan kurtulmuş olduk. Bundan sonra özellikle tırlarımız yılın 12 ayı boyunca Çıldır-Aktaş Gümrük kapımıza sorunsuz geçmiş sağlayacak."

Tüneldeki ikinci tüp çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade eden Çiçek, "Önümüzdeki aylarda ikinci tüpün de bitirilmesi planlanıyor. Şu an kış şartlarına rağmen zor da olsa çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız ikinci tüpü de açmak. Bu tüpün açılmasıyla gidiş ve dönüşler daha sağlıklı olacaktır." dedi.

Kaynak: AA
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Gürcistan, Türkiye, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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