ASİM-SEN, Merasim Sokak'taki Saldırıyı Andı

17.02.2026 17:18
ASİM-SEN, 17 Şubat 2016'daki terör saldırısının 10. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

(ANKARA) - Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN), Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Sendika Genel Başkanı Özgür Karaca, "Her yıl lanetlediğimiz bu terör saldırısında hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımızın acısı hala taze. Kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımızı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

ASİM-SEN, 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'daki Merasim Sokak'ta, 13'ü sivil memur olmak üzere 29 askeri personelin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı terör saldırısının 10'uncu yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Polis, ASİM- SEN üyelerinin MSB Kuzey Nizamiye önünde açıklama yapmasına izin vermedi. Bunun üzerine açıklama Merasim Sokak'ta yapıldı.

ASİM-SEN Genel Başkanı Özgür Karaca, "17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta 13'ü sivil memur olmak üzere 29 askeri personelin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinden tam 10 yıl geçti. Her yıl lanetlediğimiz bu terör saldırısında hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımızın acısı hala taze. Kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımızı unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Merasim Sokak'tan önce Bakanlığın önünde buluşmak istemiştik. Bu da gerçekleşmedi. Çünkü izin verilmedi. Çünkü Merasim Sokak saldırısı askeri iş yerlerinde görevli sivil memurların üniformalı personelle birlikte görev yaparken hangi tehlikeleri paylaştığı gerçeğini en acı şekilde kamuoyunun gözlerinin önüne sermişti. Ancak birlikte çalışıp birlikte hayatını kaybeden asker ve sivil personel arasındaki ayrımcılık ne yazık ki sürüyor."

MSB başta olmak üzere yetkililer, ne yazık ki bu gerçeğe gözlerini kapadı. Sivil memurların adalet taleplerine kulaklarını tıkadı. Hiçbir adım atılmadı. Görmezden gelindi. İşte bu sebeple diyoruz ki, sözün bittiği yerdeyiz. Çünkü Merasim Sokak'ta kaybettiklerimizin acısını anlatmak için sözler yetersiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Çünkü bu yer, yani MSB yaşadığımız ayrımcılıklara karşı yaptığımız itirazlara yıllardır kulaklarını tıkıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. O yüzden bugün ağızlarımızı kapatarak MSB'nin duyarsız tavrını protesto ediyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz. Askeri iş yerlerinde, sivil ve üniformalı personel arasında süren ayrımcılık son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

