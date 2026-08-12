Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor

Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor
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İklim değişikliği, aşırı sıcakların kalp ve böbrek hastalıklarını artırdığını gösteriyor.

İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda daha sık ve uzun süreli yaşanan aşırı sıcaklar, başta kalp ve böbrek hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. ?

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, AA muhabirine, bilimsel çalışmaların yaz dönemlerinde kalp ve böbrek hastalıklarına bağlı sağlık sorunlarında artış yaşandığını gösterdiğini söyledi. ?

İklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Altay, "Biz hekimler ve halk sağlığı uzmanları, iklim değişikliklerinin özellikle aşırı sıcaklık artışlarının artık bir halk sağlığı problemi olduğunu düşünüyoruz. Yaz dönemlerinde özellikle kronik hastalığı olan kişilerde tansiyon, ritim ve böbrek sorunları artabiliyor." ifadelerini kullandı. ?

Yüksek sıcaklıklarda vücudun ısı dengesini koruyabilmek için dolaşım sisteminde önemli değişiklikler meydana geldiğini belirten Altay, damarların genişlemesine bağlı tansiyon düşüklüğü gelişebildiğini, terlemeyle birlikte sıvının yanı sıra sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitlerin de kaybedildiğini anlattı.?

Elektrolit kaybının özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerde ritim bozukluğu, tansiyon dengesizliği ve dolaşım sistemi sorunlarına yol açabileceğini belirten Altay, "Son yıllarda özellikle son 4-5 yılda iklimsel değişiklikler oldu. Buna bağlı olarak tüm dünyadaki veriler yaz dönemlerinde kalp ve böbrek hastalıklarında artış olduğunu gösteriyor." dedi. ?

Kronik hastalığı bulunan kişilerin günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Altay, "Sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli. Özellikle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Bu saatlerde spor ve ağır fiziksel aktiviteler yapılmamalı." ifadelerini kullandı. ?

Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin büyük önem taşıdığını dile getiren Altay, terlemeye bağlı sıvı ve elektrolit kaybının kanın akışkanlığını azaltarak pıhtılaşma riskini artırabileceğini, bunun da kalp krizi ve ritim bozukluğu riskini yükseltebileceğini söyledi. ?

Kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu belirten Altay, açıklanamayan nefes darlığı, uzun süren ritim bozukluğu ve bayılma gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. ?

Aşırı sıcakların yalnızca kronik hastaları değil, sağlıklı bireyleri de etkileyebildiğini belirten Altay, "Sıcak çarpması karaciğer, böbrek, kalp ve beyin başta olmak üzere birçok organda hasara, hatta ölüme neden olabilir." uyarısında bulundu. ?

Vatandaşlara açık renkli ve pamuklu kıyafetler tercih etmelerini, güneşten korunmalarını ve günlük sıvı tüketimini artırmalarını öneren Altay, özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında yaşam alışkanlıklarını sıcak hava koşullarına göre düzenlemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hava Durumu, Güncel, Böbrek, Çevre, Son Dakika

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