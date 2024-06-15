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Aşırı sıcakta karne hediye serinletti

Adana'nın Kozan ilçesinde nem ile birlikte 50 dereceye varan sıcak havada karne alan öğrencilere öğretmenleri sürpriz yaparak onları biraz olsun serinletmek için su savaşı yaptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde nem ile birlikte 50 dereceye varan sıcak havada karne alan öğrencilere öğretmenleri sürpriz yaparak onları biraz olsun serinletmek için su savaşı yaptı.

Kozan'da Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge okulu öğretmenleri farklı bir karne törenine imza attı. Öğrencilerine karnelerini veren öğretmenler nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye varınca öğrencileri ile birlikte okul bahçesinde su savaşı yaptı. Öğretmen ve öğrenciler serinlerken ortaya renkli görüntüler çıktı. Öğrenci ve öğretmenler birbirlerini su tabancasıyla ıslattı.

Okul Müdür Yardımcısı Ayhan Yıldırım öğrencileri çok özleyecekleri ifade ederek, "Öğrencilerimizle güzel bir eğitim öğretim yılını da tamamlamış bulunuyoruz. Bu dönemde öğrencilerimiz çok güzel şeyler öğrendiler. Öğrencilerimizi çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Öğrenciler Kozan'ın çok sıcak olduğunu söyleyerek, "Adana'nın içinde güneş var. Öğretmenlerimiz çok güzel bir hediye hazırlamış. Mutlu olduk" diyerek okul bahçesinde doyasıya eğlendi.