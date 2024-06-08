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Aşırı yağış köyde sel baskınına neden oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşanan aşırı yağış sonrası bir köyü sel bastı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası kentte beklenen yağmur yağışı sabah saatlerinde başladı. Yağış bazı bölgelerde olumsuzluğa neden olurken, Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünü sel bastı. Yolların ve tarım arazilerinin sel suları altında kaldığı bölgede bir çok ev ve ahırı da su bastı. Sel suları yolları şelaleye çevirirken, yağışın ardından bölgeye İl Özel İdaresine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler bölgede suyun tahliyesi için çalışma başlattı.