ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Şehit Aileleri Buluşmasında, 'Asırlık Gece' filminin galası yapıldı.

Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de düzenlenen 10'uncu Geleneksel Şehit Aileleri Buluşmasına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, aynı çatı altında, aynı gönül bağı ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 15 Temmuz gecesinde gösterilen iradenin ülkenin kaderini yeniden yazdığını söyledi. Tarıkdaroğlu, "15 Temmuz gecesi aziz milletimizin demokrasisine, bağımsızlığına ve geleceğine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiş olduğu bir gecedir. O gece kadın erkek, genç yaşlı demeden meydanlara koşan milletimiz tankların, topların, mermilerin karşısında imanıyla, cesaretiyle ve vatan aşkıyla dimdik durmuştur. O gece ortaya konulan o eşsiz duruş yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edilmesi değil, aynı zamanda bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğinin, milli iradenin üstünde hiçbir gücün bulunmayacağının en gür sesidir. Sizler her daim başımızın tacı, gözümüzün nurusunuz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, 253 şehidi rahmetle, minnetle andıklarını belirterek, bu milletin 1071 Malazgirt Savaşı'nda nasıl düşmana karşı çıktıysa, 15 Temmuz'da da ayrı iradeyle tanklara, uçaklara karşı çıktığını söyledi.

'SİZLER AİLEMİZİN BİRER FERDİSİNİZ'

Vali Hulusi Şahin, şehit ailelerinin millet için taşıdığı değere vurgu yaparak, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizleri ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Bu toplum, evlatlarını vatanı ve memleketi için gerektiğinde canını feda etmeye hazır olacak şekilde yetiştiriyor" dedi. Şehit annelerinin vatan sevgisi ve fedakarlığının milletin gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Vali Şahin, bir şehit annesinin, "Gerekirse, kaç çocuğum varsa o kadar çocuğumu vatan uğruna veririm" sözüne dikkat çekerek, "Bu millet yıkılmaz, bu millet yılmaz. Böyle analar olduğu müddetçe bu milletin başına hiçbir şey gelmez" diye konuştu.

'Asırlık Gece' filminde 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i canlandıran oyuncu Rüzgar Aksoy, 10'uncu Şehit Aileleri Buluşmasına katıldığında şehit yakınları ve gazileri gördüğünde çok duygusal anlar yaşadığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Rüzgar Aksoy, "Fakat hala insanların yüzleri gülse de gözlerinin derinliğinde kalp kırıklıklarını görüyorsunuz. Benim için gerçekten bu kadar kahramana sahip bir kitlenin içinde olmak gurur verici" dedi.

Konuşmaların ardından şehit yakınları ve protokol üyeleri 'Asırlık Gece' filmini izledi.