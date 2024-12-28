Aşkale'de Karla Mücadele Devam Ediyor

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Aşkale'de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Kar, ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimlerde etkisini artırırken, Aşkale 121. Karayolları Şube şefliği karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması ve ulaşımın aksama olmadan sağlanabilmesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor

İlçede kar yağışının yoğun olduğu zaman içerisinde yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için tüm imkanlarını seferber ederek bölgenin de önemli geçiş noktalarından İspir, Tepebaşı ve Kopdağı geçitlerinde gece gündüz demeden aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.