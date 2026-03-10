Asker Arkadaşları 45 Yıl Sonra Buluştu - Son Dakika
Asker Arkadaşları 45 Yıl Sonra Buluştu

10.03.2026 12:34
Erzurum'da görev yapan 40 asker arkadaşı, Sakarya'da iftar sofrasında bir araya geldi.

Erzurum'da 45 yıl vatani görevini yerine getiren 40 asker arkadaşı, Sakarya'da iftar sofrasında bir araya geldi.

Orman Park'ta gerçekleştirilen programda buluşan 1961/1 tertip asker arkadaşları, yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Programın düzenlenmesine öncülük eden Vahit Özdemir, askerlik yıllarının insan hayatında unutulmaz yere sahip olduğunu söyledi.

Erzurum Aşkale'de vatani görevi yaparken aynı sofrayı paylaştıklarını, aynı zorlukları yaşadıklarını belirten Özdemir, "Askerlik görevimiz sona erdikten sonra herkes Türkiye'nin farklı şehirlerine dağıldı. Yıllar geçmesine rağmen o günlerde kurulan dostluk bağları hiçbir zaman kopmadı. Aradan geçen uzun yılların ardından hayatta olan asker arkadaşlarımızla yeniden bir araya gelmek istedik. Bu düşünceyle arkadaşlarımızla iletişime geçerek Sakarya'da buluşma kararı aldık. Davetimize icabet ederek buraya gelen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa katılanlar da programdan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Öte yandan program sonunda buluşmanın geleneksel hale getirilmesi ve her yıl farklı şehirde düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: AA

