Gazi Mehmet Ulu'nun Neşesi Sünnet Düğününde Göz Doldurdu

Güncel

Askerde bubi tuzağının patlaması sonucu gözlerini kaybeden gazinin neşeli anları

BOLU - 1985 yılında Kilis'te askerlik görevini yaptığı sırada bir bubi tuzağının patlaması sonucu gözlerini kaybeden gazi Mehmet Ulu, sünnet düğününde oyun havası oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafta sonu Atakan Karadoğan'ın çocuklarının sünnet düğünü yapıldı. Yapılan sünnet töreninde davetliler doyasıya eğlendi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününe gazi Mehmet Ulu da katıldı. 1985 yılında Kilis'te askerlik görevini yaptığı sırada bir bubi tuzağının patlaması sonucu gözlerini kaybeden gazi Mehmet Ulu, 39 yıldır görme kaybıyla yaşıyor. Gözlerini kaybeden ancak neşesini kaybetmeyen Ulu, sünnet düğününde oynadığı oyun havasıyla izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.