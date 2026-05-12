Askeri Liselere Sınavda FETÖ Usulsüzlüğü: 7 Gözaltı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Tespitler üzerine, sınavda usulsüzlük yaparak, soru verdiği veya aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirilen açıklamada, "Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.