Askeri Mühimmat Yüklü Tır Devrildi

Askeri mühimmat yüklü tırın devrildiği D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.
Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden askeri mühimmat yüklü 34 JAH 90 plakalı tır, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi, yol ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, yolu güvenlik şeridi ve dubalarla çevirerek önlem aldı.
Kaza yerine gönderilen, mühimmatı üreten şirketin mühendisleri, tırın dorsesinde bulunan konteynerlerdeki mühimmatı inceledi, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de adli soruşturma başlattı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından tır ve konteynerler vinçle yoldan kaldırılarak, kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma açıldı.
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