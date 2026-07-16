Askerlerde Testosteron Taraması Başlıyor - Son Dakika
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Askerlerde Testosteron Taraması Başlıyor

16.07.2026 09:10
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ABD'li askerler 30 yaş ve üzeri için yıllık sağlık kontrollerinde testosteron taramasına tabi olacak.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Yüksek Testosteron Bakanlığı" ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zorunlu bir parçası olacağını belirtti.

Yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade eden Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri halinde hormon ikame tedavisine başlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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