Askerlerin tükettiği kuru ekmeği yaptırıp dağıttılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Askerlerin tükettiği kuru ekmeği yaptırıp dağıttılar

Geniş Video İzle

Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına bir grup gönüllü bisikletçi, askerlerin cephede yediği kuru ekmekleri yaptırarak halka dağıttı. Etkinlikle geçmişle gelecek arasında köprü kurulması ve milli bilincin güçlenmesi amaçlanıyor.

30.08.2024 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Askerlerin tükettiği kuru ekmeği yaptırıp dağıttılar

Gönüllü Bisikletçiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına bisiklet sürdü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, bir grup gönüllü bisiklet sevdalısı 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde savaşın öneminin kavranması için askerlerin cephede yediği kuru ekmekleri yaptırıp dağıttı.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapılan etkinlikte bir grup bisiklet tutkunu askerlerin cephedeki zor şarlarını yeni nesile anlatmak adına yediği kuru ekmeği yaptırarak şehir meydanında halka dağıttı. Bisiklet tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte geçmişle gelecek arasında köprü kurulması amaçlanıyor. Etkinliğin organize edilmesinde öncü olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "Farkındalık oluşturarak kahraman ecdadın 102 yıl önce hangi şartlarda nasıl destan yazdığını göstermek ve halka o günleri yaptırdığımız kuru ekmeği tatdırarak anlatmak"dedi.

Bisiklet turuna oğluyla birlikte gönüllü olarak katılan Barış Öztürk ise böyle bir ana katılmak ve vesile olmanın kendisini mutlu kıldığını belirtti. Leyla Taş adlı Beden Eğitimi Öğretmeni ise askerlerin yaşadığı şartları ve yedikleri ekmeği tattırmanın şerefini üstlendiğini söyledi.

Zafer Bayramının önemine rdikkat çekilen etkinlikte grup üyeleri tur boyunca ellerinde taşıdıkları bayraklarla da Zafer Bayramı ruhunu yaşatmak amacını güdüyor. Yapılan etkinlikle milli bilincin güçlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askerlerin tükettiği kuru ekmeği yaptırıp dağıttılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 20:41:13. #1.13#
SON DAKİKA: Askerlerin tükettiği kuru ekmeği yaptırıp dağıttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement