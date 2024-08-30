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Askerlerin tükettiği kuru ekmeği yaptırıp dağıttılar

Gönüllü Bisikletçiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına bisiklet sürdü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, bir grup gönüllü bisiklet sevdalısı 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde savaşın öneminin kavranması için askerlerin cephede yediği kuru ekmekleri yaptırıp dağıttı.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapılan etkinlikte bir grup bisiklet tutkunu askerlerin cephedeki zor şarlarını yeni nesile anlatmak adına yediği kuru ekmeği yaptırarak şehir meydanında halka dağıttı. Bisiklet tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte geçmişle gelecek arasında köprü kurulması amaçlanıyor. Etkinliğin organize edilmesinde öncü olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "Farkındalık oluşturarak kahraman ecdadın 102 yıl önce hangi şartlarda nasıl destan yazdığını göstermek ve halka o günleri yaptırdığımız kuru ekmeği tatdırarak anlatmak"dedi.

Bisiklet turuna oğluyla birlikte gönüllü olarak katılan Barış Öztürk ise böyle bir ana katılmak ve vesile olmanın kendisini mutlu kıldığını belirtti. Leyla Taş adlı Beden Eğitimi Öğretmeni ise askerlerin yaşadığı şartları ve yedikleri ekmeği tattırmanın şerefini üstlendiğini söyledi.

Zafer Bayramının önemine rdikkat çekilen etkinlikte grup üyeleri tur boyunca ellerinde taşıdıkları bayraklarla da Zafer Bayramı ruhunu yaşatmak amacını güdüyor. Yapılan etkinlikle milli bilincin güçlenmesi hedefleniyor.