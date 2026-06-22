Askerlikte Zatürreden Ölen Genç İçin Adalet Nöbeti

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, askerlikte yakalandığı zatürre nedeniyle yaşamını yitiren Doğuş Caner Tüfekçi'nin ölümünün soruşturulmaması nedeniyle Meclis Parkı'nda "adalet nöbeti"ne başlayan anne Sermin Tüfekçi'yi ziyaret etti.

Zorunlu askerlik görevini yaptığı Burdur'da zatürreye yakalanan Doğuş Caner Tüfekçi'nin, tedavi ve istirahat sürecine ilişkin ihmaller nedeniyle yaşamını yitirdiği iddialarının soruşturulmasına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca izin verilmemesi üzerine anne Sermin Tüfekçi, Meclis Parkı'nda adalet nöbeti başlattı. Tüfekçi'yi Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ziyaret etti.

"OLAN BİZİM ÇOCUKLARA OLUYOR"

28 yaşındaki oğlunun lisanslı voleybolcu olduğunu belirten Sermin Tüfekçi; oğlunun evlilik hazırlıkları ve askerlik görevinden sonra antrenör olmak üzere başvurular yaptığını dile getirdi. Oğluna bedelli askerlik için kredi çekmeyi teklif ettiğini söyleyen anne, oğlunun krediyi evlilik için kullanmak istediği için reddettiğini anlatarak, "Zengin çocukları parasını verip gitmiyor, olan bizim çocuklara oluyor" dedi.

"BİR KUTU ANTİBİYORİKLE İYİLEŞEBİLİRDİ"

Hastalığı sürecinde oğluyla haberleştiğini ifade eden anne oğlunun "komutanlarıma revire gitmek istediğimi söylüyorum, izin vermiyorlar" dediğini ileri sürdü. Anne Sermin Tüfekçi, "Kaybettikten sonra öğrendim, o kadar ateşi varmış ki gece sıçrayıp ranzaya kafasını çarpıyormuş. Kafası hep yara içindeymiş. Arkadaşlarına 'ciğerlerimi burada bırakacağım' diye mesajlar göndermiş. O durumda eğitime çıkarıyorlar. Bir kutu antibiyotik ve istirahatle Caner iyileşebilirdi" diye konuştu.

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ"

Acemi birliğinden sonra Ankara'ya geldiğinde komutanlarına çok kötü olduğunu söylemesinin ardından hastaneye erişebilen Caner'in hemen GATA Askeri Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten anne Tüfekçi, "GATA'da 16 gün yoğun bakımda entübe edilerek yattı ve 28 Şubat'ta da ölüsünü verdiler bana. Sonra yargılama süreci başladı ve Kara Kuvvetleri soruşturma izni vermedi. Benim burada tek oturma sebebim Kara Kuvvetlerinin soruşturma izni vermesi. Başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

EMEP'Lİ KARACA: "SORUMLULAR YARGILANSIN"

Meclis Parkı'nda 6 gündür nöbette olan Sermin Tüfekçi'yi ziyaret eden EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Caner Tüfekçi'nin ölümünün ardında çok belge olduğunu belirterek, Sermin Tüfekçi'nin hem oğlu için adalet istediğini hem de bir daha hiçbir gencin askerdeyken ve devlet koruması altındayken bir şey gelmemesi için mücadele ettiğini vurguladı.

Anne Tüfekçi'nin bugüne kadar sesini duyurmak için verdiği mücadeleyi anlatan Karaca; annenin, soruşturma izni verilerek ihmali olan sorumluların ortaya çıkması ve yargılanması talebini yineledi. 2015'ten bu yana askerde şüpheli şekilde ölenlerin sayısının çatışmalarda ölenlerin üç katı olduğunu aktaran Karaca, "Ne yazık ki soruşturma izinleri verilmediği için şüpheli ölümlerinin neden gerçekleştiği ve nasıl engelleneceğine ilişkin devlet tutumu söz konusu olamıyor. Adalet için hiçbir anne evladının ardından böyle nöbet tutarak sesini duyurmak zorunda kalmamalı. Askerde ölen Caner için adalet istiyoruz. Sermin Hanım'ın bu mücadelesinin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.