Aslan, Göktaş\'ın serbest kalmasını \'yargılayanları yargılayan bir savunma\' diye niteledi

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Deniz, yargılayanları yargılayan bir savunma yaptı. Savunmasını şu sözlerle tamamladı: Sözlerimin arkasındayım" ifadesini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"28 Eylül'de 'Deniz Göktaş'ı almaya gidiyoruz' demiştik. Aldık. Deniz, yargılayanları yargılayan bir savunma yaptı. Savunmasını şu sözlerle tamamladı: 'Sözlerimin arkasındayım' Deniz Göktaş serbest."