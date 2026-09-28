Aslan, Göktaş\'ın serbest kalmasını \'yargılayanları yargılayan bir savunma\' diye niteledi

Aslan, Göktaş'ın serbest kalmasını 'yargılayanları yargılayan bir savunma' diye nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasını EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan duyurdu. Aslan, Göktaş'ın yargılayanları yargılayan bir savunma yaptığını, savunmasını 'Sözlerimin arkasındayım' diyerek bitirdiğini ve artık serbest olduğunu belirtti.
(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Deniz, yargılayanları yargılayan bir savunma yaptı. Savunmasını şu sözlerle tamamladı: Sözlerimin arkasındayım" ifadesini kullandı.
EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"28 Eylül'de 'Deniz Göktaş'ı almaya gidiyoruz' demiştik. Aldık. Deniz, yargılayanları yargılayan bir savunma yaptı. Savunmasını şu sözlerle tamamladı: 'Sözlerimin arkasındayım' Deniz Göktaş serbest."
Kaynak: ANKA
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