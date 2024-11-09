Aslanapa'da Genç Ölü Bulundu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir genç evinin avlusunda ölü bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Çal Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Bayram Şahin'in, evin avlusunda hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cesedi, ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılması amacıyla Aslanapa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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