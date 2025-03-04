Aslanoğlu'ndan Çelik'e Destek

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(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'in yanındayım! Bu yolu korkmadan, dimdik yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak Günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" etmekten soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından Çelik'e mevkidaşı CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan destek geldi. Aslanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında " İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'in yanındayım! Bu yolu korkmadan, dimdik yürüyoruz. İl Başkanlarımızı sindirmeye çalışanlara karşı daha da kenetleneceğiz. Omuz omuza mücadele etmeye, hep birlikte iktidara yürümeye kararlıyız!" ifadelerine yer verdi.