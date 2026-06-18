Aspendos\'ta Önemli Mozaik Keşfi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde, kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Genç Eurymedon" tasvirinin yer aldığını ifade etti.

Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyonun, suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıttığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Bu keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, kazı çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Mozaikli yapının ilk izleri milattan sonra 3'üncü yüzyıla uzanıyor

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin doğu meydanında yürütülen çalışmalarda, meydan ile doğu sur duvarları arasında yaklaşık 6x25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı.

İlk değerlendirmelere göre, yapının milattan sonra (MS) 3'üncü yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6x7,50 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği verilere yansıdı.

Yapının, milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor.

Mozaiğin merkezinde Genç Eurymedon yer alıyor

Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor.

İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Aspendos nehir tanrısı Genç Eurymedon" olarak tanımlanıyor. Mozaikte, nehir tanrısı tasviri başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor.

Doğanın bereketini ve suyun yaşam veren gücünü simgeleyecek şekilde içinden su dökülen bir amphoraya yaslanmış pozisyonda tasvir edilen figüre, nehir içinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor.

Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri, sahneye canlılık kazandırırken su dünyasının zenginliğini de yansıtıyor.

Keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor.