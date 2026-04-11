ASPİLSAN Enerji, TSK'nın Enerji İhtiyacını Yerli Üretimle Karşılıyor

ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne uzun ömürlü bataryalarla destek veriyor. Şirket, sivil ve askeri el, sırt telsizleri, savaş araç gereçleri, uçak ve helikopter aküleri üretiyor. KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları gibi projelerin batarya sistemleri ASPİLSAN tarafından yapılıyor.

Genel Müdür Ahmet Turan Özdemir, şirketin 1981'de Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulduğunu ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki ambargo nedeniyle iletişim kesintisinden sonra ordunun pil ihtiyacını karşılamak için faaliyete geçtiğini belirtti. Almanya'dan teknoloji transferiyle kurulan fabrika, gurbetçilerin desteğiyle lisans alarak başladı.

Özdemir, ASPİLSAN'ın enerjide bağımsızlık için çalıştığını, nikel kadmiyumdan lityum iyon teknolojisine geçiş yaptığını ve oyun kurucu pozisyonunu güçlendirdiğini vurguladı. Şirket, savunmanın enerjisini sağlayarak büyümeye devam ediyor ve nitelikli istihdam yaratıyor. Tarihteki enerji krizlerini hatırlatan Özdemir, bağımsız enerji sistemlerinin önemine dikkat çekti.