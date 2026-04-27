ASRİAD 8. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı Sapanca'da Gerçekleştirildi
ASRİAD 8. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı Sapanca'da Gerçekleştirildi

27.04.2026 16:22
ASRİAD, 4. Olağan Genel Kurulu sonrası 8. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı'nı 25-26 Nisan'da Sapanca'da düzenledi. Çalıştayda 5 aylık çalışma planı belirlenirken, küresel gelişmeler ışığında iş dünyasına yönelik kritik tespitler içeren Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD), 4. Olağan Genel Kurulu'nun ardından 8. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı'nı 25-26 Nisan'da Sapanca'da gerçekleştirdi. Çalıştayda derneğin önümüzdeki 5 aylık çalışma planı şekillendirilirken, küresel gelişmeler ışığında iş dünyasına yönelik kritik tespit ve öneriler içeren Sonuç Bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Genel Başkan İbrahim Cemil Yıldız, açılış konuşmasında küresel konjonktürün zorluklarına dikkat çekerek ASRİAD'ın bu süreçte iddiası olan bir STK olarak hareket ettiğini vurguladı. Yıldız, "Kaotik bir dünyanın içinde yeni dönemin kapısını aralıyoruz. Amacımız, hem üyelerimizi hem de iş dünyasını daha güçlü bir geleceğe hazırlamak" dedi. Dijitalleşme, ihracat ve kurumsallaşma ekseninde üyelere yeni bir perspektif kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalıştayda İRAM araştırmacısı Oral Toğa, "Bozulan Küresel Düzen ve Yeni Bölgesel Güvenlik Fikri" başlıklı sunumunda Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomi ve siyasi dengelere etkisini analiz etti. Arama konferanslarında ise ASRİAD'ın yeni dönem öncelikleri ve stratejik yol haritası ele alındı, Eylül ayına kadar hayata geçirilecek faaliyetler netleştirildi.

Sonuç Bildirgesi'nde küresel sistemin derin bir krizden geçtiği vurgulanarak mevcut tablo "insanlık adına büyük bir utanç dönemi" olarak tanımlandı. Türkiye'nin barış adası konumunu koruduğu ve riskleri yönetebilen ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. İş dünyasını ilgilendiren tespitler arasında enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki artışın yeniden enflasyonist baskı oluşturabileceği, küresel savaş risklerinin ekonomik dengeler üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği belirtildi. Dijitalleşme, ihracat ve verimlilik vurgusu yapılarak şirketlerin dönüşüm ihtiyacına dikkat çekildi.

Bildirgede ayrıca ASRİAD'ın uluslararası yapılanması kapsamında belirlenen ülkelerde temsilcilik açılması ve iş hinterlandının genişletilmesi hedeflendi. Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliklerinin artırılması, AR-GE, inovasyon ve nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması gerektiği vurgulandı. ASRİAD, zorlu küresel şartlara rağmen üretim, katkı ve sorumluluk odağını koruyarak yeni dönemde daha aktif ve etkili bir yapı hedeflediğini ortaya koydu.

Son Dakika Güncel ASRİAD 8. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı Sapanca'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: ASRİAD 8. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı Sapanca'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Advertisement
