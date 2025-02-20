Assam'da 5 Madencinin Cansız Bedeni Bulundu

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YENİ DELHİ, 20 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kurtarma ekipleri 44 günlük yoğun arama çalışmalarının ardından bir kömür madeninde mahsur kalan ve kendilerinden haber alınamayan 5 madencinin cansız bedenine ulaştı.

Yetkililerden perşembe günü yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin çarşamba günü Assam eyaletinin başkenti Dispur'un yaklaşık 241 km güneydoğusundaki Dima Hasao bölgesine bağlı Umrangso'da "fare madenciliği" denilen ilkel yöntemlerin kullanıldığı kömür madeninden çıkarıldı.

6 Ocak'ta madende meydana gelen ani su baskınının ardından işçilerle irtibat kesilmişti. Hindistan ordu ve donanması, Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hindistan Kömür şirketinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum tarafından vakit geçirilmeksizin arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmasına rağmen, ilk 6 günde 4 madencinin cansız bedenine ulaşılabildi.

O zamandan bu yana devam eden kurtarma çalışmalarında madenin suyunu boşaltmak için çok sayıda yüksek basınçlı pompa çalıştırılmasına rağmen su seviyesi düşürülemedi.

Uzmanlar, Hindistan'da kömür madenciliği sektöründe denetimlerin yetersiz olduğunu ve çok az korumaya sahip madencilerin çoğu zaman hayati tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.