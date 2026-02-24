Assos\'ta Ölü Caretta Caretta Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.
İlçenin önemli turizm merkezlerinden Assos bölgesindeki Sazlıaltı Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
Vatandaşlar, ölü caretta carettanın sahilden alınması için durumu Ayvacık Belediyesine bildirdi.
Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.
