Astana'da yapay zeka film festivalinde 125 ülkeden gelen 25 film finalde yarışıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan filmlerin yarıştığı "Astana AI Film Festival (AAIFF 2026)" kapsamında final programı başladı.

Bu yıl 2. kez düzenlenen festivalin 3 günlük final programının ilk gününde, yarışmada finale kalan filmler davetlilere özel olarak gösterildi.

Festival kapsamında bu yıl 125 ülkeden 8 binden fazla başvuru yapılırken, jüri değerlendirmesinin ardından Kazakistan, ABD, Kanada, İtalya, Güney Kore, Çin, Hindistan, Avustralya ve Senegal'i temsil eden sanatçıların hazırladığı 25 film finale kaldı.

Finalistlerin filmlerinde 80'den fazla üretken yapay zeka modeli kullanıldı.

"Yapay zeka, sinema sektörünü değiştirmeye başladı"

Festivalin kurucusu Ayzat Kusainov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle film üretiminde önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Festivalin ilk kez tasarlandığı dönemde yapay zeka teknolojileri ve yeni modellerin hızla gelişmeye başladığını belirten Kusainov, "Bu teknolojiler artık katılımcılarımızın yapay zeka kullanarak ilk filmlerini üretmelerine imkan sağlıyor." dedi.

Kusainov, bu yıl festivale 8 binden fazla başvuru yapıldığını aktararak, AAIFF 2026'nın dünyanın en büyük uluslararası yapay zeka film yarışmalarından biri haline geldiğini ifade etti.

Finalistlerin çalışmalarını izlerken yapay zekanın sinema sektöründeki etkisini daha net gördüğünü dile getiren Kusainov, filmlerin kendisi için de "gerçek bir keşif" olduğunu söyledi.

Kusainov, "Sinema endüstrisinin artık değişmeye başladığını gördüm. Modern teknolojiler tam anlamıyla filmler üretmeye imkan sağlıyor. Birçok durumda bir unsurun yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını anlamak artık neredeyse mümkün değil." diye konuştu.

Yapay zekanın yalnızca teknik bir araç olmadığını vurgulayan Kusainov, başarılı çalışmaların önemli bölümünün daha önce sinema sektöründe deneyim kazanmış yönetmen, görüntü yönetmeni ve kurgu uzmanlarınca hazırlandığına dikkati çekti.

Farklı ülkelerden hikayeler öne çıkıyor

Yapay zeka teknolojilerinin hikaye anlatımında da yeni imkanlar sunduğunu belirten Kusainov, festivalde farklı ülkelerden gelen eserlerin kültürel çeşitliliği artırdığını söyledi.

Kusainov, sinema anlatısının uzun yıllar ağırlıklı olarak Hollywood ve Avrupa merkezli şekillendiğini anlatarak, yapay zeka teknolojileri sayesinde Senegal, Hindistan ve diğer ülkelerden farklı hikayelerin de daha görünür hale geldiğini kaydetti.

Festivalin ana teması "Yaşamak istenilen gelecek"

AAIFF 2026'nın bu yılki ana temasının "Yaşamak istenilen gelecek" olduğunu dile getiren Kusainov, yönetmenlerden insanların yaşamak isteyeceği olumlu bir geleceği hayal etmelerinin istendiğini söyledi.

Kusainov, finalde yer alan yapımların süresinin 5 ila 20 dakika arasında değiştiğini, yapay zeka ile kısa film üretiminde teknolojinin gelişmesine rağmen yüksek kaliteli çalışmaların halen önemli maliyetler gerektirdiğini ifade etti.

Ödül ve yatırım fonu 2 milyon dolar

Uluslararası uzmanların jüri koltuğunda yer aldığı festivalde, bu yıl toplam 2 milyon dolarlık ödül ve yatırım fonu ayrıldı.

Fonun 1 milyon doları finalistler arasında dağıtılacak ödüllerden oluşurken, diğer 1 milyon doların Kazakistan'daki yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla yatırım sermayesi olarak kullanılması planlanıyor.

Festivalin finale kalan filmleri, 3 Ekim'e kadar Astana'daki Chaplin sinemasında izleyicilerle buluşacak.

AAIFF 2026'nın kazananları, 3 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.