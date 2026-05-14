Ömer Günel'e destek: 'Aslanlar gibi çıkacak'

(AYDIN) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için kurulan dayanışma çadırında yaptığı açıklamada "Ömer Başkan aslanlar gibi Silivri zindanından çıkacak" dedi. Kaya, konuşmasında AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik de eleştirilerde bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kuşadası ziyaretinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e destek amacıyla kurulan "Adalet ve Dayanışma Çadırı"nda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Kaya'nın yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Örgütü Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın İl Örgütü Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Kadın Kolları MYK üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü yönetimi, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için kurulan dayanışma çadırında yaptığı konuşmada, yaşanan süreci "bir kentin iradesine müdahale" olarak değerlendirdi. Kaya, "Kuşadası'nda bir kentin iradesi tutsak alınmak isteniyor. Aydın'da ise tarihin en büyük ihanetlerinden biri yaşanıyor. Bugün sadece sizin yol arkadaşınız olarak değil, bir ihanetin çetelesini tutan, adaletsizliğin hesabını sormaya yemin etmiş bir kadın olarak yanınızdayım. Dün Afyon'daydık, bugün de Aydın'dayım. Belediye Başkanımız Ömer Günel bugün nerede? Dört duvar arasında. Neden? Yolsuzluk yaptığı için mi? Hayır. Halkın malını birilerine peşkeş çektiği için mi? Asla. Ömer Günel Başkanımız bugün tutuklu; çünkü Kuşadası'nı saraya teslim etmedi, topuksuzlar gibi. Çünkü topuksuz gibi diz çökmedi, biat etmedi. Onun için Ömer Günel Başkanımız bugün Silivri zindanında tutsak" dedi.

Konuşmasının devamında Kaya, Ömer Günel'in bedel ödemeye hazır olduğunu söylediğini hatırlatarak "Ömer Başkan 'benim tek bir sevdam var, o da Kuşadası. Gerekirse bu yolda en ağır bedeli ödemeye hazırım' diyordu. İşte o bedeli bugün ona masa başı kumpaslarla ödetmeye çalışıyorlar. Sahte dosyalarla bir kenti belediye başkanından koparabileceğini sananlar, bu meydana baksın; Kuşadası halkına sorsun. Ömer Başkan, aslanlar gibi Silivri zindanından çıkacak. Peki, o çıkarken ona bu kumpası kuranlara, bu kumpasa alkış tutanlar ne olacak? Ömer Başkan bugün kirli bir tezgahın mahkümudur. Ama asıl acı olan ne biliyor musunuz? Onu o parmaklıkların arkasına gönderen iradenin, dün yanı başında oturanlardan beslenmiş olmasıdır" diye konuştu.

AK PARTİ'YE GEÇEN ÇERÇİOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Kaya, konuşmasını AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilerle tamamladı. Kaya, "Kuşadası'ndan sana soruyorum Özlem Çerçioğlu; Aydın halkı sana o yetkiyi, saray koridorlarında takas edesin, diye mi verdi? Partimizin yıllardır verdiği emeğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır her bir neferinin verdiği emeği takas etmen için mi verdi? Binlerce partilinin alın terini hangi vaatle AKP'ye sattın sen? Hangi korkularının esiri oldun da bir gecede Aydınlı'ları yüzüstü bıraktın gittin? AKP'ye geçişinin ödülü müydü acaba Ömer Günel'i feda etmek? Kendi koltuğunu kurtarmak için mi Ömer Başkan'ı tutuklatarak o kapıdan içeri girdin? İktidarın kapısında ilkelerini, geçmişini, arkadaşlarını satan topuksuz bir figüransın. İlkelerini satanların, yol arkadaşlarını kumpaslarla zindana yollayanların ne efeliği kalmıştır ne de dik duruşu" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması "Ömer Günel yalnız değildir" sloganları ile sona erdi.