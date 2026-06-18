Asu Kaya: 'Darbe girişimleri başarısız olacak' - Son Dakika
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Asu Kaya: 'Darbe girişimleri başarısız olacak'

18.06.2026 14:42
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CHP'den görevden alınan Asu Kaya, seçim iradesine vurulan darbeye karşı dimdik duracağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Kadın Kolları Genel Başkanı görevinden alınan Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Kurultay delegelerinin özgür tercihini, böyle ucuz ve antidemokratik darbe girişimleriyle tasfiye edemezsiniz. Seçilmişleri görevden almak, yok saymak atanmışların haddi de değildir, hakkı da değildir" ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Kadın Kolları Genel Başkanı görevinden alınan Asu Kaya, yaptığı açıklamada, "Örgüt irademize, sandığa ve kadının seçme-seçilme hakkına AKP yargısının gölgesinde, saraya mermer olanlar tarafından açık bir darbe vurulmuştur. Kurultay delegelerimizin helal oylarıyla seçilen Kadın Kolları Genel Başkanı olarak, bu hukuksuzluğu gerçekleştirenlerin karşısında dimdik ayaktayım" dedi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Kendilerine vizyon olarak saray koridorlarını, pusula olarak tek adamın buyruklarını seçenler, Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütümüzün önünü kesebileceklerini sanıyorlar. O uydurma kararlara sırtını dayayıp koltuk rüyası gören gayrimeşru yapıya sesleniyorum: Kurultay delegelerinin özgür tercihini, böyle ucuz ve antidemokratik darbe girişimleriyle tasfiye edemezsiniz. Seçilmişleri görevden almak, yok saymak atanmışların haddi de değildir, hakkı da değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bu ülkeyi bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci ruhu, tepeden inme emirlere itaat etmeyi değil, her şartta direnmeyi emreder."

"KÜÇÜK HIRSLAR DEĞİL DÖKÜLEN ALIN TERİ TARİH YAZACAK"

Bizim yol arkadaşlığımız, partimizi Anadolu'da dalga dalga büyüten seçilmiş liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'ledir. Siyasi ömrünü tamamlamış safı artık tamamen ifşa olmuş butlancıların; kadın örgütümüze yön vermeye çalışmasını kökten reddediyoruz. Geleceğimizi o vesayetçi, atanmış anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. Bugün her zamankinden çok daha güçlüyüz, her zamankinden çok daha kararlıyız. Ben haklı mücadelemizde dimdik duran örgütümüze, yol arkadaşlarıma, yani her birinize sonuna kadar güveniyorum. Kadınlara güveniyorum, milletimize güveniyorum. Saray imalatı kumpaslar değil, Anadolu'nun dört bir yanına yayılan kadın emeği kazanacak. Küçük hırslar değil, dökülen alın teri ve örgütümüzün sarsılmaz iradesi tarih yazacak. Ve bu mücadele mutlaka kazanacak."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asu Kaya: 'Darbe girişimleri başarısız olacak' - Son Dakika

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