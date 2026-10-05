Asu Kaya, Gökçe Alkan cinayetini 'Kadın cinayetleri politiktir' diyerek kınadı - Son Dakika
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Asu Kaya, Gökçe Alkan cinayetini 'Kadın cinayetleri politiktir' diyerek kınadı

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Asu Kaya, Gökçe Alkan cinayetini \'Kadın cinayetleri politiktir\' diyerek kınadı
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın öldürülmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaya, 'Kadın cinayetleri politiktir' diyerek koruma ve önleme politikalarının etkisiz kaldığını savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın öldürülmesine ilişkin, "Kadınları şiddetten koruyacak mekanizmaların işletilmemesi, koruma ve önleme politikalarının etkisiz kalması, cezasızlık algısının güçlenmesi bu tablonun bir parçasıdır. Bu nedenle söylüyoruz: Kadın cinayetleri politiktir" tepkisini gösterdi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın hayatı, bir erkeğin şiddetiyle vahşice sona erdirildi. Bir genç kadın daha yaşayabileceği yıllardan, kurabileceği hayallerden, sevdiklerinden koparıldı. Her kadın cinayetinin ardından aynı soruyu sormak zorundayız: Kadınların yaşam hakkını korumak için daha kaç kadının öldürülmesini bekleyeceğiz?

Kadın cinayetleri yalnızca tek tek işlenen suçlardan ibaret değildir. Kadınları şiddetten koruyacak mekanizmaların işletilmemesi, koruma ve önleme politikalarının etkisiz kalması, cezasızlık algısının güçlenmesi bu tablonun bir parçasıdır.

Bu nedenle söylüyoruz: Kadın cinayetleri politiktir. Gökçe Alkan için adalet, tüm kadınlar için güvenli bir yaşam istiyoruz. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, şiddetin hiçbir bahaneyle meşrulaştırılmadığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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