Aşure İkramı Etkinliği

Ağın İlçe Müftülüğünce Hükümet Konağında görevli personele aşure ikramında bulunuldu.
İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, muharrem ayı kapsamında etkinlik yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İlçe Müftülüğümüz, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağında görevli personellerimize aşure ikramında bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.
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