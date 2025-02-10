Asya Kış Oyunları'nda Madalya Kazanan Takımlar

YABULİ, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Yabuli kentinde düzenlenen 9. Asya Kış Oyunları'nda, Altın madalya sahibi Çin takımı (ortada), gümüş madalya sahibi Kazakistan takımı (solda) ve bronz madalya sahibi Japonya takımı, serbest stil kayak karışık takım akrobasi finalinin ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı, 10 Şubat 2025. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)
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