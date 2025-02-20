Asya'nın En Derin Sondaj Kuyusu Açıldı

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Çinli mühendislerin, 10 bin 910 metre ile Asya'nın en derin sondaj kuyusunun kazımını tamamladığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarım Havzası'nda ultra-derinlikte bir kuyu açtı.

10 bin 910 metreyle Asya'nın en derin, dünyanın ikinci en derin sondaj kuyusu, petrol ve doğal gaz çalışmalarının yanı sıra derin yer jeolojisine yönelik bilimsel araştırmalar için de kullanılacak.

"Shenditake 1" adı verilen kuyunun kazılmasına 30 Mayıs 2023'te başlanırken, 10 bin 910 metre derinliğe 580 günde ulaşıldı.

Kazının dikey kesitinde 12 jeolojik formasyon kat edilirken, en derinde 500 milyon yıllık kaya katmanları bulundu.

Kuyunun açılması için 12 bin metrelik otomatik sondaj aleti ve ileri teknoloji kazı araçları kullanıldı.

Kuyudan çıkarılan yer katmanı kesitlerinin incelenmesinin yerkürenin kompozisyonu ve tektonik geçmişine dair yeni bulgular sağlayacağı öngörülüyor.

Rusya'nın Norveç sınırı yakındaki Kola Yarımadası'nda bulunan 12 bin 262 metre derinliğindeki Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, dünyanın en derin sondaj kuyusu olarak biliniyor.