Ata Mirası Demir Dövme Sanatını Yaşatıyorlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan İsmail Çankırı ve oğlu Mustafa, atalarından miras kalan sıcak demir dövme sanatını yaşatmak için birlikte ter döküyor.

Kırsal mahalle Küçükkünye'de dünyaya gelen 60 yaşındaki İsmail Çankırı, dedesinden öğrendiği, babasıyla ustalığını yapmaya başladığı demircilik mesleğini yaşatmak için 36 yaşındaki oğlu Mustafa ile aynı örste demir dövüyor.

Gelişen teknolojiyle işlerin tamamen bitme seviyesine geldiği demir dövme sanatını yaşatmak isteyen baba oğul, manda derisinden yapılmış körükle ateşini harladıkları ocakta kızdırdıkları demire, çekiç ve balyozla döverek şekil veriyor.

Geleneksel yöntemle ürettikleri balta, nacak, çapa, orak ve tahra gibi aletlere talebin azalmasına rağmen dükkandaki ocağın sönmesini istemeyen baba oğul, demire şekil vermeyi sürdürüyor.

Sıcak demir ustası İsmail Çankırı, AA muhabirine, bölge halkının tamir tadilat işine devam ettiklerini ancak sıcak demir dövme işinin neredeyse bitme noktasına geldiğini söyledi.

Bu sanatın babasının dedesinden kendilerine kadar geldiğini belirten Çankırı, şunları kaydetti:

"Zor bir meslek. Soğuk demir dövüp bir alet meydana getiriyoruz. Emek ve alın teri istiyor. Demiri ısıtıp ısıtıp kesiyoruz. Ufak yaştan beri bu işle uğraşıyoruz. Baba yanında bu mesleği öğrendim. Babam da dedemden öğrendi. Şu anda 60 yaşındayım. Bu sanatı şimdi oğlumla yapıyorum. Mesleği böyle sürdürüyoruz. Eskisi kadar kıymeti kalmadı. Eskiden çok güzeldi. Ocağımız kapanmasın diye sürdürüyoruz. Şimdi kırık dökükleri kaynatıyoruz ama eskisi gibi iş yok."

Çankırı, sıcak demir dövme işinin bir sanat olduğunu bu nedenle mesleğin yaşaması amacıyla ter döktüklerini dile getirdi.

"Eskileri canlandırmak, yaşatmak istiyorum"

Mustafa Çankırı da kendisinin artık soğuk demir işine döndüğünü ama bu mesleğin ölmemesi için babasıyla ata mirası işi sürdürdüklerini de dile getirdi.

Sıcak demircilik mesleğini küçük yaşta dedesinden öğrendiğini anlatan Çankırı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 12-13 yaşından beri babamla örste demire şekil veriyorum. Bu mesleği, dedem babama, babam da bana bırakıyor. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Eskileri canlandırmak, yaşatmak istiyorum. Unutulan bir mesleği, yeni gelen nesle öğretmeye çalışıyoruz. Artık buna yön veren yok. Herkes hazıra yöneliyor. O yüzden bu meslek ölmesin, gençlerimiz ne zorluklarla meydana geldiğini görsünler diye çabalıyoruz. Baltaydı, tahraydı, kazma kürek işi bilek gücü kalmadı, her şey makineye döndü."

"Örsümde çekicimin sesini duymak istiyorum"

Çankırı, artık dükkanı sürekli açmadıklarını ve isteyenlere özel ocağı yakıp balta, nacak ve tahra gibi malzemeleri yaptıklarını söyledi.

Dedesinden kendisine miras kalan mesleği yaşatmak için çalışmak istediğini aktaran Çankırı, "Örsümde çekicimin sesini duymak istiyorum. Bu baltayı meydana getirmek istiyorum. Ocak kapansa da çalışmasa da bunu yapıp duvara asmak, bunu gençlere göstermek istiyorum. Rabbim nasip ederse gücüm, kuvvetim yetene kadar son nefesime kadar bunu yapmak istiyorum. 80 yaşında kadar bu mesleği devam ettiren dedemin izinden gitmek istiyorum." diye konuştu.