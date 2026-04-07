Ortahisar Belediyesi'nden Futsal Şampiyonu Ata Ortaokulu'na Malzeme Desteği

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Trabzon'da 16 yıldır üst üste şampiyon olan Ata Ortaokulu Küçük Kızlar Futsal Takımı'na malzeme desteğinde bulundu.

Ortahisar Belediyesi, kısıtlı imkanlarla büyük başarılara imza atan Ata Ortaokulu Küçük Kızlar Futsal Takımı'na malzeme desteği sağladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Müdür Mustafa Uzunoğlu ve belediye personelinden oluşan takım ile Ata Ortaokulu takımı arasında bir gösteri maçı gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Okul Müdürü Ömer Yazıcı birlikte maçı takip etti.

Şampiyonlara futsal ayakkabısı hediye edildi

Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Okul Müdürü Ömer Yazıcı ile Beden Eğitimi Öğretmenleri Hüseyin Cilt ve Bekir Kartal'ı okulun sportif faaliyetlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Takımın yıllar içinde kazandığı kupaları da inceleyen Zorlu, 16 yıl üst üste şampiyon olan Ata Ortaokulu Küçük Kızlar Futsal Takımı'nın bu büyük başarısını, Türkiye şampiyonluğuyla taçlandıracağına inandığını belirtti. Sporculara futsal ayakkabıları hediye eden Zorlu, Ortahisar Belediyesi olarak genç sporculara her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

"Kendilerinden Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz"

Hediye töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'nın da mezunu olduğu Ata Ortaokulumuz, futsaldaki başarısıyla bizleri gururlandırıyor. 16 Trabzon şampiyonluğu ve 7 bölge yarı finali başarısı bulunan Küçük Kızlar Futsal Takımımız bu yıl da bölge şampiyonasına katılacak. Başarılı oyunlarını ve yeteneklerini görünce, daha büyük başarılara imza atacaklarına inandım. Kızlarımız gerçekten çok başarılı, disiplinli ve azimli. Başarılarıyla bizleri gururlandıran kızlarımıza, Başkanımız Ahmet Kaya'nın hediyesi olarak futsal ayakkabılarını getirdik. Diğer ihtiyaçlarında da her zaman yanlarında olacağız. Kendilerinden Türkiye şampiyonluğu bekliyor, başarılarının devamını diliyorum."