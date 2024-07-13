ATA Parti Genel Sekreteri: Kadının soyadı tartışması yerine kadın cinayetlerini önleyin

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(ANKARA) - ATA Parti Genel Sekreteri Veli Ekin, kadınların soyadı kullanımına ilişkin tartışmaları, "Kadının soyadı ile uğraşmayı bırak, kadın cinayetlerini önlemeye bak" diye değerlendirdi.

Veli Ekin, 9. Yargı Paketi'nde yer alan "kadının soyadı" kullanımına ilişkin değişikliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Kadının soyadını bırak, aile içi yoksulluğu, şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemeye bak" diyen Ekin, açıklamasında iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirdi. Ekin, şunları kaydetti:

"Aile bütünlüğünü ve huzurunu korumak istiyorsanız, önce çocuklara mama, süt ve yemek alma imkanlarını sağlayıp, aile içi şiddetleri önleyin... Anayasa'ya ve AİHM kararına aykırı yasayı torbadan çıkarmak, ailelerde öncelikli mesele değildir. Kadının soyadına dokunma. Ülkeye getirdiğiniz derin yoksullukla ailede ne birlik, ne bütünlük, ne de huzur bıraktınız.

Bırakın bu yararı olmayacak şovları. Eğer vicdanlarınız var ise; okul çantasına yiyecek ve içecek koyamayan anne ve babanın ıstırabına çare arayın... Siz öncelikle; aile içi şiddeti ve kadın cinayetlerini önleyin."