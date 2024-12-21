Atabarı Kayak Merkezi'nde Kar Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Atabarı Kayak Merkezi'nde Kar Şenliği Coşkusu

Atabarı Kayak Merkezi\'nde Kar Şenliği Coşkusu

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin düzenlediği 7. Geleneksel Kar Şenliği, yüzlerce öğrenciyle kutlandı.

21.12.2024 23:19
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Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde 7. Geleneksel Kar Şenliği coşkuyla kutlandı

ARTVİN - Artvin Çoruh Üniversitesi'nin düzenlediği 7. Geleneksel Kar Şenliği, Atabarı Kayak Merkezi'nde yüzlerce öğrenciyi bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu.

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından organize edilen "7. Geleneksel Kar Şenliği", renkli görüntülere sahne oldu. Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenliğe yaklaşık 500 öğrenci ve öğretim görevlisi katıldı. Doğayla iç içe, ladin ve köknar ağaçlarıyla çevrili kayak tesislerinde, öğrenciler kar üzerinde horon oynayıp halay çekerek eğlendi.

Şenlikte kar voleybolu, kızakla kayma ve halat çekme gibi etkinlikler düzenlenirken, katılımcılara hamsi ve çay ikram edildi. Doğanın kucağında hem eğlenen hem de stres atan öğrenciler, bu tür etkinliklerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu belirtti.

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Güner, sınav öncesinde öğrencilerin moral bulması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Güner, "Yaklaşık 500 öğrencimizle birlikte buradayız. Kayak yapıyorlar, teleferikle dolaşıyorlar, yöresel halaylarla eğleniyorlar. Bu tür etkinlikler öğrencilerimiz için büyük bir moral kaynağı" dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Doğa Sporları Hocası Fikri Özkan ise bu yıl 7.'si gerçekleştirilen şenliğin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirterek "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kar ve hamsi şenliği bu yıl da oldukça coşkuluydu. Öğrencilerimiz çok memnun ve doyasıya eğlendi" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin, öğrenciler kadar bölgenin tanıtımına ve turizmine de katkı sağladığına dikkat çeken yetkililer, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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