Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, Atakum ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, C.S'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 4 ay, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 11 yıl 7 gün olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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