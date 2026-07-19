Atakum'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, Atakum ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, C.S'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 4 ay, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 11 yıl 7 gün olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.